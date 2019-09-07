Нацгвардейцы задержали трех женщин по подозрению в сотрудничестве с НВФ

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют служебно-боевые (специальные) задачи в составе Операции Объединенных сил на блокпостах вблизи населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь, недавно обнаружили трех гражданок, которые в соответствии с поисковой базой Национальной полиции Украины, подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Также военнослужащими НГУ задержан гражданин у которого при осмотре вещей был обнаружен шприц объемом около 10 мг с наркотическим веществом, вероятно «опиум» и три бумажных свертка с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом.

Всех задержанных передали работникам Национальной полиции.