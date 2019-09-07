Москалькова рассказала, что работа по освобождению удерживаемых заняла три года

Над обменом пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, работали долгих и тяжелых три года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет «Сегодня».

«За этим днем (стоит – прим.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», – сказала Москалькова.

По ее словам, «техническая работа была очень непростая».

«У большинства приземлившихся сегодня в России и Украине не имелось паспортов по различным причинам. Была неразбериха и пришлось проделать большую работу, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей», – отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, она считает произошедший обмен началом большой гуманитарной миссии. «Я очень надеюсь, что это – начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии, которая создана двумя президентами», – заявила Москалькова.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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