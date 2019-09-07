На Донбассе в плену остаются 227 украинцев, – СБУ

На территории неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей 227 украинцев остаются в плену незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев», – проинформировали в СБУ.

Также в СБУ отметили, что благодаря Службе безопасности, к родным и близким из РФ и временно неподконтрольных правительству территорий вернулось 3280 украинцев.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

Читайте также: