На Донбассе в плену остаются 227 украинцев, – СБУ

На Донбассе в плену остаются 227 украинцев, – СБУ

07.09.19 18:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На территории неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей 227 украинцев остаются в плену незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев», – проинформировали в СБУ.

Также в СБУ отметили, что благодаря Службе безопасности, к родным и близким из РФ и временно неподконтрольных правительству территорий вернулось 3280 украинцев.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. 

 

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