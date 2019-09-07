Обмен пленными с Россией: Пристайко сделал заявление

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, несмотря на сложности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит – возвращены друзья», – написал министр.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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