Стало известно, какие годы могут не засчитать в стаж при выходе на пенсию

В Украине участились случаи, когда при достижении 60 лет граждане пытаются оформить себе пенсию по возрасту, и при отсутствии необходимого страхового стажа просят зачислить в него уход за недееспособными родственниками (инвалидами I группы, ребенком с особыми потребностями и т.д.), информирует Ukr.Media.

К сожалению, иногда это не представляется возможным, и люди получают минимальные выплаты.

Уход за такими людьми, независимо от их возраста, не может служить основанием для зачисления в стаж, если нет выводов медицинского учреждения о необходимости в постоянном уходе. К такому решению пришли судьи Кассационного административного суда в постановлении от 31 июля 2019 по делу № 348/2357 / шестнадцатый.

В частности, истец обратился в управление ПФ с требованием назначить ему пенсию по возрасту (по достижении 60 лет) как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поскольку в этот период он не имел необходимого страхового стажа – не менее 15 лет, то просил зачислить в его страховой стаж период ухода за пенсионерами.

Управление ПФ отказало истцу, мотивируя тем, что страховой стаж истца (9 лет 2 месяца 27 дней) недостаточен для назначения пенсии по возрасту как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Кроме этого, истец не предоставил необходимых справок, дающих возможность определить его период работы в зоне отчуждения.

Период ухода за лицами пенсионного возраста тоже не был засчитан в общий стаж работы из-за отсутствия медицинского заключения о том, что такие лица требовали надзора.

Верховный Суд указал, что в стаж работы засчитываются периоды надзора не по любым пенсионерами, а только требующим такого надзора. Потребность в таком уходе должна быть подтверждена соответствующим заключением медицинского учреждения.

Ведь именно состояние здоровья является тем критерием, по которому определенных лиц относят к категории, при уходе за которыми засчитывается в стаж работы. То есть, даже уход за лицом с инвалидностью I группы, за ребенком с особыми потребностями или недееспособными пенсионерами не будет засчитан в стаж работы, если не будет соответствующих выводов медицинского учреждения.

Читайте также: