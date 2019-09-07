В оккупированном Крыму и РФ до сих пор удерживают 86 украинских политзаключенных, – правозащитница

На территории оккупированного Крыма и в России, по данным правозащитников, до сих пор находятся удерживают 86 украинских политзаключенных. Об этом «Громадському радіо» сообщила председатель Центра Гражданских свобод Александра Матвийчук.

«В оккупированном Крыму и в России из нашего списка осталось 86 человек. И проблема, которую мы предполагаем, что после первого за многие годы, масштабного обмена, в который вошли наиболее медийные из списка люди, такие как Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Роман Сущенко и другие, будет соблазн поставить галочку, что выполнено и на время забыть об этой теме», – сказала Матвийчук.

Она отметила, что сейчас чрезвычайно важно радоваться и мыслями быть с теми, кого уже освободили, но не расслабляться, поскольку «впереди еще очень много работы».

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила журналистам в аэропорту Борисполь после прибытия освобожденных украинском, что на территории России и аннексирована Крыму остаются более 110 украинских.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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