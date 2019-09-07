Житель Мариуполя в центре города вырастил две теплицы элитной конопли (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) у местного жителя изъято почти 170 кустов конопли, семена каннабиса и 3 мешка с высушенной наркорастений. Правонарушитель привлечен к ответственности. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о наркопосеве полицейские Приморского отделения полиции получили от местных жителей.

Во санкционированного обыска правоохранители обнаружили на огороде мужчины 2 теплицы, которые были полностью оборудованы для выращивания конопли. Там росли 168 кустов наркорастений. Также были обнаружены 3 мешка с уже высушенным каннабисом и семена.

46-летний злоумышленник уверяет, что выращивал наркотик только для собственного потребления. Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.