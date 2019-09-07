Россия призывает Украину снять блокаду ОРДЛО и выплатить пенсии

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам в ходе масштабного обмена пленными 7 сентября. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, передают «Українськi Новини».

«Это (обмен пленными – прим.) стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», – сообщили в ведомстве.

РФ считает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».

Россия призывает Украину отменить торгово-экономическую и транспортную блокады неподконтрольных правительству районов Донбасса, восстановить местным жителям социальные выплаты и пенсии.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

Читайте также: