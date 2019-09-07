Россия призывает Украину снять блокаду ОРДЛО и выплатить пенсии

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам в ходе масштабного обмена пленными 7 сентября. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, передают «Українськi Новини».
«Это (обмен пленными – прим.) стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», – сообщили в ведомстве.
РФ считает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».
Россия призывает Украину отменить торгово-экономическую и транспортную блокады неподконтрольных правительству районов Донбасса, восстановить местным жителям социальные выплаты и пенсии.
Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.
Читайте также:
- Процесс пошел: Адвокат подтвердил начало обмена удерживаемыми между Украиной и РФ
- В «Борисполь» вылетел самолет с украинскими заложниками
- Стали известны подробности освобождения украинских моряков
- Самолет, который должен был привезти в Киев украинских политзаключенных, сел в «Борисполе»
- Названы фамилии украинцев, которые вернулись в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц
- Москалькова рассказала, что работа по освобождению удерживаемых заняла три года
- Обмен пленными с Россией: Пристайко сделал заявление
Комментарии