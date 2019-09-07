Первый гигантский шаг к миру: Трамп об обмене пленными с Россией

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это «гигантским шагом к миру». Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!», – написал глава США.
Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.
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