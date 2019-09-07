Европа приветствует обмен пленными между Украиной и РФ

Дипломаты стран Европейского союза приветствуют обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Важно, что украинские политзаключенные наконец находятся дома, в Украине. К сожалению, это произошло ценой ключевого свидетеля по делу о сбитом самолете MH17», – написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек считает, чтобы обмен может стать первым шагом для прекращения конфликта на Донбассе.

«Я приветствую обмен пленными между Украиной и Россией, включая режиссера Олега Сенцова и украинских моряков, задержанных в прошлом году в Керченском проливе. Я рассматриваю обмен как шаг к прекращению конфликта», – написал он в Twitter.

МИД Польши в своем заявлении выразил надежду, что освобождение удерживаемых лиц будет способствовать деэскалации конфликта на Донбассе.

«Переживаем этот день вместе с семьями. Желаем освобожденным скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. Надеемся, что это позволит сделать дальнейшие шаги по деэскалации конфликта на Донбассе и навсегда положит конец военным действиям», – говорится в заявлении.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал Украину и Россию «предпринять дальнейшие шаги для восстановления доверия и содействие стабильности». «Нашей целью должен быть европейский континент, где мир и сотрудничество преобладают над насилием и конфликтами», – заявил он.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также приветствовал освобождение украинцев. «Рад, что Россия наконец освободила незаконно удерживаемых украинских моряков и политических заключенных. Факт остается фактом, что они изначально не должны были быть задержаны», – написал он.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поздравил всех украинцев тех, кто сделал возможным освобождение удерживаемых лиц.

«Трогательный и важный день для Украины и всех украинцев. Рад быть здесь в этот памятный день. Приветствую всех, кто причастен к этому прекрасному результату, достигнутому дипломатией», – написал он.

МИД Германии заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ приводит в действие выполнения Минских соглашений.

«Германия и Франция всегда были привержены достижению доверия через Нормандский формат. Мы стремимся поддержать дальнейшие шаги к миру на Востоке Украины», – говорится в заявлении.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который также председательствует в ОБСЕ, заявил, что чрезвычайно доволен сегодняшним обменом между Российской Федерацией и Украиной. «Это позитивное развитие и это приведет к огромным изменениям в жизни десятков людей, их семей и друзей», – написал он.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину.

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