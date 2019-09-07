В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Граймингер приветствовали сегодняшнее завершение обмена задержанными между Российской Федерацией и Украиной. В то же время они выразили обеспокоенность относительно влияния этого события на расследование катастрофы рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 7 сентября, пресс-службой ОБСЕ.

«Я очень рад сегодняшнему обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей», – подчеркнул Лайчак, отметив при этом обеспокоенность и выразив надежду, что этот позитивный шаг не окажет негативного воздействия на расследование катастрофы самолета Малайзийских авиалиний MH17 в 2014 году.

«Этот обмен может укрепить доверие между двумя странами, а также привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено в Минских соглашениях», – сказал Лайчак, добавив, что не нужно прилагать усилий для решения конфликта и прекращения страданий людей.

«ОБСЕ и словацкое председательство готовы предоставить любую возможную помощь», – добавил он.

Генеральный секретарь Граймингер в свою очередь выразил глубокую признательность сторонам за их конструктивные усилия, позволившие сделать этот важный шаг.

«Я призываю все стороны принять дальнейшие меры в этом духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения», – сказал он.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене.Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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