На Луганщине построят 150 метровую телевышку

Национальный совет вместе с Министерством информационной политики Украины подготовил План действий 2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещения Сергей Костинский.
По его словам, план действий 2020 предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплынке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой области.
Согласно плану, сигнал программ UA: Общественное вещание охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом.
Вчера Национальный совет выдал первую партию разрешений на временное вещание в населенных пунктах:
Чаплынка, башня Концерн РРТ высотой 133 м
- UA: Первый
- UA Культура
- UA: КРЫМ
- UA: ХЕРСОН
Чонгар, мачта Телесет Украины высотой 150 м
- UA: ПЕРВЫЙ
- UA: КРЫМ
Горняк, мачта телесеть Украины высотой 190 м
- UA КУЛЬТУРА
Попаснянский район (в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м Силами КП «Инновационно-информационный центр»):
- UA: ПЕРВЫЙ
- UA: ДОНБАСС
- UA КУЛЬТУРА
Он напомнил, что по рекомендации Национального совета технология аналогового телевидения сохраняется в Донецкой, Луганской, а также в 6-ти районах Херсонской области, граничащих с Крымом.
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