На Луганщине построят 150 метровую телевышку

Национальный совет вместе с Министерством информационной политики Украины подготовил План действий 2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещения Сергей Костинский.

По его словам, план действий 2020 предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплынке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой области.

Согласно плану, сигнал программ UA: Общественное вещание охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом.

Вчера Национальный совет выдал первую партию разрешений на временное вещание в населенных пунктах:

Чаплынка, башня Концерн РРТ высотой 133 м

UA: Первый

UA Культура

UA: КРЫМ

UA: ХЕРСОН

Чонгар, мачта Телесет Украины высотой 150 м

UA: ПЕРВЫЙ

UA: КРЫМ

Горняк, мачта телесеть Украины высотой 190 м

UA КУЛЬТУРА

Попаснянский район (в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м Силами КП «Инновационно-информационный центр»):

UA: ПЕРВЫЙ

UA: ДОНБАСС

UA КУЛЬТУРА

Он напомнил, что по рекомендации Национального совета технология аналогового телевидения сохраняется в Донецкой, Луганской, а также в 6-ти районах Херсонской области, граничащих с Крымом.