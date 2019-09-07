Спустя 6 лет: В Славянске впервые с начала АТО отгремел салют (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 7 сентября, спустя 6 лет впервые официально запустили салют. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», фейерверк на центральной площади был приурочен празднованию Дня города.

Последний раз на День города в Славянске салют был в 2013 году. После освобождения города от российских захватчиков, согласно решению исполкома от 17 декабря 2014 года, на территории города действовал запрет на использование салютов и фейерверков во время проведения массовых мероприятий. «Учитывая сложную ситуацию на востоке Украины и террористическую деятельность незаконных военных формирований, с целью обеспечения дополнительных мер безопасности в городе исполком Славянского городского совета решил запретить использование пиротехнических средств (фейерверков) на территории г. Славянска во время проведения массовых мероприятий до момента завершения Антитеррористической операции», – говорилось в документе.

Но в этом году запрет решили снять. «На День города салюты у нас запускались на протяжении 10-20 лет. После 2014 года жители постоянно выражали просьбы о возобновлении их. В этом году мы согласовали это со штабом Операции объединенных сил и получили официальное разрешение на запуск салюта», – рассказал городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что в период подготовки «мы узнали, что в соседних городах уже их запускают и проходят празднования Дня города с салютом». «Например, Краматорск обращался в штаб ООС с таким предложением. Поэтому и мы возобновили такую традицию. Подготовили соответствующее обращение и получили "добро" на это. Раньше были ограничения по линии СБУ, сейчас эти ограничения сняты. Мы отправили запрос, и нам ответили, что у СБУ в этом году никаких запретов нет и нужно лишь согласовать со штабом ОСС. Мы такое согласование прошли. И на сегодняшний день по желанию жителей нашего города можем салюты запускать. При наличии денег – хоть на каждый праздник», – продолжил мэр Славянска.

По словам Ляха, стоимость салюта составила около 100 тыс. грн. «Все оплачено через бюджет города, чтобы все было гарантировано и безопасно. Запуском специальная фирма, которая сертифицирована и занимается организацией фейерверков и салютов», – дополнил мэр.

Салют длился около 8 минут.

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