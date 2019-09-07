День Константиновки отметили праздничным концертом и фестивалем уличной еды (Фото)

Сегодня, 7 сентября, при поддержке Фонда Бориса Колесникова и городской администрации состоялось масштабное празднование Дня Константиновки.

Гостей мероприятия порадовали музыкальными выступлениями и перформансами местные творческие группы, кавер-бэнд «Дебош», участник проекта «Голос країни» Даниил Однораленко, шоумен и исполнитель Дима Коляденко, коллектив Light Show.

Для посетителей праздника были организованы развлекательные локации, яркие фотозоны, детские площадки, работала ярмарка мастеров, проводились конкурсы и викторины с ценными подарками и сюрпризами.

Свои поздравления городу передал и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. «С Константиновкой нас связывают годы дружбы и плодотворного сотрудничества. Здесь мой Фонд реализует множество благотворительных проектов – от Школы поварского искусства и первой в Украине социальной автошколы до реставрации памятников, установки детских площадок и лифтов, оснащения техникой учебных заведений и проведения социальных акций для школьников в День знаний и канун Нового года. У города – огромный потенциал, необходимо только помочь его реализовать. Мы сделаем для этого все, что в наших силах. В приоритете – развитие спорта, культуры, образования, восстановление исторических достопримечательностей. Уверен, совместными усилиями мы вернем Константиновке былую славу!», – говорит Борис Колесников.

В рамках Дня города впервые состоялся фестиваль уличной еды Picnic Fest. Активное участие в нем приняла учрежденная Фондом Школа поварского искусства. Шеф-повар Сергей Видулин дал бесплатные кулинарные мастер-классы. Помогали ему провести открытые занятия повар Сергей Денисенко и лучшие ученики Константиновского профессионального лицея №39.

«На Дне рождения города мы угощали гостей ребрами по-техасски, лавашем с пряными травами и ветчиной, мини-донерами со свиным ошейком. Все эти блюда можно было приготовить, тут же съесть или унести домой. Совместные процессы приготовления и употребления еды объединяют людей на кухне и за столом, за вечер мои мастер-классы прошли 250 человек! Мне очень приятно, что люди довольными занятиями – и детям, и взрослым пришлись по душе предложенные нами быстрые перекусы и их увлекательное приготовление», – рассказывает Сергей Видулин.

Жители города не скрывали восторга и делились впечатлениями. «Сотрудники Школы поварского искусства заставили нас по-новому взглянуть на уличную еду. Все свежее, качественное, вкусное. Повара и их помощники не только приготовили быстрые блюда, но и поделились своими рецептами. Молодежь любовалась их четкой работой, надеюсь теперь подростки проявят больший интерес к занятиям в Школе поварского искусства, будут уделять внимание здоровой еде и качеству питания. Поймут, что перекус – это не кола с чипсами, а полноценная сбалансированная еда. Благодарю Фонд Бориса Колесникова за их образовательную инициативу и подаренное нам кулинарное вдохновение и замечательное угощение», – отмечает Ирина, жительница Константиновки.

Напомним, Школа поварского искусства была открыта Фондом Бориса Колесникова на базе Константиновского профессионального лицея №39 в марте нынешнего года. Обучение у лучших шеф-поваров Школы уже прошли сотни учащихся профильных вузов Донецкой области, а также местных жителей. С октября в Школе смогут повышать квалификацию трудовые коллективы региона, а также школьники и студенты, которые хотят пройти практику у специалистов кулинарной отрасли.