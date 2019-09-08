Сводка из зоны ООС за 7 сентября: Версии сторон конфликта

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Потерь нет. Об этом сегодня, 8 сентября сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций объединенных сил:
- дважды вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Старогнатовки – из с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки из – автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- около Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Богдановки – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:
- в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.
- вблизи Пивденного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем.
С начала текущих суток НВФ режим прекращения огня не нарушали.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Ленинского, Петровского, Новой Марьевки, Докучаевска, Пикуз (до переименования Коминтерново), Крутой Балки, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина). Применялись минометы калибром 120 и 82 м, СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрела Пикуз произошло возгорание двухэтажного жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 15. и дома ул. Кирова, д. 7. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.
В Горловке (пос. ш-ты им. Гагарина) результате обстрела зафиксированы повреждения кровли жилого дома по ул. Весенняя, д. 29. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.
В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.
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