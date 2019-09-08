Ранение женщины в Новолуганском: В ОБСЕ рассказали подробности

Наблюдатели Специальной мониторинговой мисии (СММ) ОБСЕ уточняли информацию о женщине, получившей ранения 29 августа в Новолуганском (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Об этом говорится в отчете Миссии.

«6 сентября сотрудники Миссии поговорили по телефону с 70-летней женщиной, которая рассказала, что вечером 29 августа она была на улице около дома (на ул. Первомайской, 12), когда услышала выстрелы из стрелкового оружия и спряталась в летней кухне. Когда она пряталась там, в ее левую ногу попала пуля. Она сказала, что сын отвез ее на машине в больницу в Светлодарске, где она продолжала проходить лечение. Она добавила, что ее нога сломана в двух местах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 августа медперсонал больницы в Светлодарске сообщил наблюдателям, что вечером 29 августа из Новолуганского к ним доставили 70-летнюю женщину с пулевым ранением в ногу. В больнице сын этой женщины рассказал, что его мать получила ранение нижней части ноги вечером 29 августа, когда находилась одна у себя дома на улице Первомайской в Новолуганском. Он добавил, что привез ее на машине в больницу в Светлодарске. В тот же день сотрудник отделения полиции в Светлодарске сообщил наблюдателям, что вечером 29 августа 70-летняя женщина из Новолуганского получила ранение, когда находилась дома на улице Первомайской в Новолуганском.

31 августа на ул. Первомайской, 12, в Новолуганском, где проживает раненная женщина, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в деревянной двери, выходящей на запад, кирпичной летней кухни, расположенной позади дома, а также свежее пулевое отверстие в западной внутренней стене летней кухни и пулевое отверстие в западной внешней стене.

По их оценке, повреждения возникли в результате огня из легкого вооружения, который велся из западо-юго-западного направления.