Долги по пенсиям: Как действовать переселенцам, если ПФУ не исполняет решение суда

В Украине многие переселенцы до сих пор не могут получить задолженность по пенсии даже после решения суда. Камнем преткновения стала официальная отговорка Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о том, что до сих пор не существует отдельного Порядка выплаты задолженности, который должен определить Кабмин. Об этом рассказала юрист Марина Киптилая.

По ее словам, такой отказ является незаконным, ведь каждый человек имеет право получать пенсию своевременно и в полном объеме. К тому же это нарушает право на мирное владение своей собственностью, гарантированное Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. «Такая ссылка ПФУ является нарушением права на владение своим имуществом в контексте ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своих решениях не единожды акцентировал на том, что невыплата пенсии не может ни в каком случае обосновываться или недостатками действующего законодательства, или отсутствием средств в бюджете. Эффективный доступ к суду включает право на исполнение судебного решения без задержек», – сказала правозащитница.

Юрист рассказала, как нужно действовать в таком случае. «Во-первых, исполнительной службе необходимо привлекать Пенсионный фонд к ответственности и применять штрафные санкции. Со временем инициировать представление о привлечении к криминальной ответственности. Также лицо имеет право обратиться в суд в порядке статьи 383 кодекса административного судопроизводства Украины с заявлением о признании бездействия исполнения решения суда субъектом властных полномочий незаконным. В данном случае необходимо обратить внимание на сроки обращения в суд. Когда лицо получило у государственного исполнителя или ознакомилось с материалами дела, или получило письмо от ПФУ, в котором указано, что на сегодня выплата задолженности не произойдет поскольку отсутствует специальный порядок, в данном случае с момента ознакомления с нарушением своих прав начинает всплывать 10-ти дневный срок на обращение в административный суд с заявлением о признании таких действий незаконными», – объясняет Марина Киптилая.

Она отметила, что анализируя практику обращений, суды в большинстве отказывают в принятии таких заявлений к рассмотрению, аргументируя либо отсутствием квитанции об уплате судебного сбора, или пропуском 10-дневного срока обращения. Поэтому в данном случае лицу нужно действовать быстро. «Я считаю, что такое решение суда о признании бездействия незаконным будет в дальнейшем в случае невыплаты этой задолженности еще одним доказательством того, что происходит нарушение права на мирное владение своим имуществом и соответственно подавать заявление в ЕСПЧ и прилагать к заявлению также и решение, которым признано такое бездействие незаконным», – резюмировала Марина Киптилая.

Напомним, ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на выплату пенсий ПФУ потратит на 444 млн грн меньше, чем в прошлом году. Основной источник экономии, как проанализировали эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ», – это лишение пенсии граждан, пострадавших вследствие вооруженного конфликта. Таких от 450 до 700 тыс. граждан, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях, которые не получают никаких выплат. А на погашение задолженности по пенсионным выплатам по решению суда в 2019 году в бюджете ПФУ предусмотрено лишь 50 млн грн. Тогда как сумма задолженностей, по разным данным, достигает нескольких миллиардов гривен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Facebook / «Правозахисна група "СІЧ"»

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