Пенсия по возрасту: В ПФУ рассказали, от чего зависит размер выплаты

В Украине размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой рассчитывались взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом сообщила заместитель главы правления ПФУ Ирина Ковпашко, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, для расчета пенсии зачисляют определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений. «Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это его обязанность. В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем. И одним из его обязанностей является хранение данных о заработной плате своих работников не менее 75 лет и, соответственно, выдавать эти справки по обращению человека», – сказала Ковпашко.

Она добавила, что если в справке указанная заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека, то ПФУ ее не учитывает, а берет за основу данные персонифицированного учета.

В ведомстве отметили, что сегодня как для работающего населения, так и для пенсионеров есть возможность контролировать свою заработную плату/размер пенсии через веб-портал электронных услуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/).

Как сообщалось ранее, с помощью электронных сервисов ПФУ каждый застрахованный работник может проверить, какие отчисления делает за него работодатель, а также можно проверить свои персональные данные на наличие ошибок.

Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

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