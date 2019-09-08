Донетчина: Какие города в основном выбирают переселенцы

В Донецкой области по состоянию на 5 сентября официально зарегистрировано 495 614 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 05.09.2019 на территории Донецкой области учтено 417 834 семьи и 495 614 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 107 944;

дети – 63 656;

лица с инвалидностью – 17 396;

пенсионеры – 306 618.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 280 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 844;

Краматорск – 48 203;

Славянск – 39 780;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 795;

Константиновка – 23 108;

Марьинский район – 20 400;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 715;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 136;

Селидово – 16 020.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 сентября учтены 1 млн 405 тыс. 184 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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