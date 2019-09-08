Донетчина: Какие города в основном выбирают переселенцы

В Донецкой области по состоянию на 5 сентября официально зарегистрировано 495 614 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 05.09.2019 на территории Донецкой области учтено 417 834 семьи и 495 614 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 107 944;
- дети – 63 656;
- лица с инвалидностью – 17 396;
- пенсионеры – 306 618.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 280 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 844;
- Краматорск – 48 203;
- Славянск – 39 780;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 795;
- Константиновка – 23 108;
- Марьинский район – 20 400;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 715;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 136;
- Селидово – 16 020.
Напомним, в Украине по состоянию на 2 сентября учтены 1 млн 405 тыс. 184 переселенца из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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