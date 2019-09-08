«Ощадбанк» на линии разграничения: Куда приедут мобильные офисы в сентябре (График)

В Донецкой и Луганской областях с 9 по 13 сентября вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 9 и 13 сентября – в Золотом (Попаснянский р-н), 10 сентября – в Трехизбенке (Новоайдарский р-н), 11 сентября – в Золотом-4 (Попаснянский р-н), 12 сентября – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 9 и 13 сентября – в Бахмуте (до переименования Артемовск, ул. Мира, 50), 10 сентября – в Авдеевке (ул. Коммунальная, 1), 11 сентября – в Зайцево (Бахмутский р-н, Жованка, ул. Мануильского, 46), 12 сентября – в Зайцево (Бахмутский р-н, Бахмутка, ул. Аносова).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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