Машин не много: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по осеннему графику. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.
Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ сегодня, 8 сентября.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Вова: «8:53. На Каргиле из Донецка в Украину где-то 70 машин»;
- Андрей»9:19. Каргил в сторону Курахова машин 80-90. Льгота около 39».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Иван: «4:55. На Еленовке в сторону Украины машин 50»;
- Я: «7:56. Новотроицкое в Донецк. Машин 10-15»;
- Наталья: «9:21. В Донецк Новотроицк и Еленовка пусто»;
- Я: «9:20 Еленовка. В Украину авто – пусто»;
- Наталья»9:22. Из Донецка на Еленовке очень быстро пропускают – машин не много».
О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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