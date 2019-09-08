Машин не много: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по осеннему графику. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ сегодня, 8 сентября.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вова: «8:53. На Каргиле из Донецка в Украину где-то 70 машин»;

Андрей»9:19. Каргил в сторону Курахова машин 80-90. Льгота около 39».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Иван: «4:55. На Еленовке в сторону Украины машин 50»;

Я: «7:56. Новотроицкое в Донецк. Машин 10-15»;

Наталья: «9:21. В Донецк Новотроицк и Еленовка пусто»;

Я: «9:20 Еленовка. В Украину авто – пусто»;

Наталья»9:22. Из Донецка на Еленовке очень быстро пропускают – машин не много».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.