Жуткое ДТП в «ДНР»: Грузовик врезался в легковушку (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Амвросиевке в результате столкновения легкового автомобиля ЗАЗ 1103 «Таврия» (находилось 5 человек) и грузового автомобиля DAF погибло пять человек, из них один ребенок. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает «МЧС ДНР».
Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: водитель, 1973 г.р., пассажиры: ребенок, 2018 г.р.; женщины, 1984 г.р. и 1963 г.р.; мужчина, 1961 г.р.
Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
При этом в социальных сетях очевидцы пишут, что грузовик выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль.
«Не доезжая Амвросиевского поста в сторону Успенки произошла страшная авария: фура выехала на встречку, и получилось лобовое столкновение с легковушкой. В легковушке все погибли, в том числе и малыш», – пишет Юлия.
- Екатерина: «Вчера ехал там, у фуры взорвалось колесо и полетело, объезжали вчера по полю, надолго было закрыто»;
- Εлена: «Видео смотрели: там у одной фуры стрельнуло колесо и она стала, а вторая фура пошла на обгон и вышла на встречку».
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