Жуткое ДТП в «ДНР»: Грузовик врезался в легковушку (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Амвросиевке в результате столкновения легкового автомобиля ЗАЗ 1103 «Таврия» (находилось 5 человек) и грузового автомобиля DAF погибло пять человек, из них один ребенок. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает «МЧС ДНР».

Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: водитель, 1973 г.р., пассажиры: ребенок, 2018 г.р.; женщины, 1984 г.р. и 1963 г.р.; мужчина, 1961 г.р.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

При этом в социальных сетях очевидцы пишут, что грузовик выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль.

«Не доезжая Амвросиевского поста в сторону Успенки произошла страшная авария: фура выехала на встречку, и получилось лобовое столкновение с легковушкой. В легковушке все погибли, в том числе и малыш», – пишет Юлия.