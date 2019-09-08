Адресная помощь: Могут ли получать несовершеннолетние ВПЛ, если мать стоит на учете в другом месте

Переселенец, не достигший 18 лет, может получать адресную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), в одном районе города, если мать такого лица находится на учете и получает помощь в другом районе города. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Так, для получения справки несовершеннолетний обращается лично в уполномоченный орган.

Согласно п. 2 Порядка «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» денежная помощь предоставляется ВПЛ, которые «переместились с временно оккупированной территории Украины, населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, а также ВПЛ, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции и взятых на учет».

Что касается открытия счета в банке, то, как отмечают правозащитники, счет открывается в соответствии с Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением НБУ от 12.11.2003 № 492, а именно:

п. 6.3. Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не имеет в этом банке счетов, то открытие текущего счета этому лицу осуществляется в порядке, определенном пунктом 6.1 главы 6 настоящей Инструкции;

п. 6.1. физическое лицо предъявляет уполномоченному работнику банка паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Физические лица-резиденты дополнительно должны предъявить документ, выданный контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

«Итак, в соответствии с тем, что изложено выше, лицо, не достигшее 18 лет, может получать адресную помощь в одном районе города, если мать такого лица находится на учете и получает помощь в другом районе города», – резюмируют правозащитники.

Как сообщалось ранее, отдельным категориям переселенцев увеличат денежную помощь. КМУ принял постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 № 505 и № 509». Им меняются акты, касающиеся учета ВПЛ и выплаты им денежной помощи.

Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

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