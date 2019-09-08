Ремонт моста в Станице Луганской: НВФ собирают металлолом

Наблюдатели Специальной мониторинговой мисии (СММ) ОБСЕ продолжают проводить мониторинг за ситуацией вокруг моста в Станице Луганской. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 6 сентября на участке разведения в районе Станица Луганская члены патруля Миссии зафиксировали 3 автомобиля Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также двух сотрудников ГСЧС, которые с помощью крана снимали украинские флаги, начиная от опор вдоль дороги примерно в 350 м севернее разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска) до, собственно, разрушенной секции моста.

В тот же день наблюдатели видели 2 грузовика и экскаватор примерно в 400 м южнее укрытия гуманитарной организации возле контрольного пункта въезда-выезда Вооруженных сил Украины.

На разрушенной секции моста наблюдатели заметили гражданских инженеров из подконтрольных и неподконтрольных правительству районов.

Кроме того, они видели двух саперов ГСЧС под разрушенной секцией моста, а также не менее 7 членов незаконных вооруженных формирований, которые убирали металлолом с восточной стороны разрушенной секции моста и обломки с участка, расположенного южнее разрушенной секции моста.

Как сообщалось ранее, на мосту в Станице Луганской сняли украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей «ЛНР».

«ЛНР» не дает согласия на начало работ по ремонту моста у Станицы Луганской. Украинской стороной на данный момент уже демонтировано 12 поврежденных электростолбов. На их место установлены новые опоры, по которым уже проложено около 400 метров электрокабеля к разрушенной части моста.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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