На блокпостах Донетчины по подозрению в сотрудничестве с НВФ задержаны 9 человек

Военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ), которые выполняют служебно-боевые (специальные) задачи в составе Операции Объединенных сил (ООС) на блокпостах вблизи населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь, за прошедшую неделю задержали 9 человек, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба НГУ.

«В период с 1 по 7 сентября нацгвардейцы задержали 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базы Нацполиции, все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины», – говорится в сообщении.

Так, на одном из блокпостов возле Мариуполя военные НГУ задержали мужчину, который находится в розыске работниками Службы безопасности Украины по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – «Финансирование терроризма». Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции ГУ Национальной полиции Украины.

Всего, как сообщается, за указанные период нацгвардейцы осуществили около 20 задержаний различного характера.

За этот срок гвардейцами также было изъято около 25 грамм вещества зеленого цвета похожего на каннабис и 10 миллиграммов наркотического вещества, вероятно «опиум». «Многие граждане были задержаны при отсутствии свидетельства о регистрации транспортного средства, а одна гражданка даже пользовалась полуприцепом, который находится в розыске. Всех задержанные были переданы работникам Нацполиции», – отмечается в сообщении.

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