Дело в том, что у меня нет дома: В Харькове покажут фотовыставку о жизни переселенцев (Фото)

В Харькове пройдет фотовыставка «Справа в тому, що у мене немає дому» («Дело в том, что у меня нет дома»), посвященная модульному городку для переселенцев из временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает благотворительный фонд «Каритас Харьков» на своей странице в Facebook.

Так, на выставке посетители смогут познакомиться с историями переселенцев. Одна из них – жизнь семьи Мариненко. «Временное, что стало постоянным. Коля, Нина и их мама приехали в конце августа 2014 года из села Пески Донецкой области. Там у семьи Мариненко было две квартиры – сейчас они обе разрушены. У старшего сына Николая – тяжелая форма церебрального паралича, именно по этой причине семья не может снять квартиру в Харькове», – говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в фонде, с 2015 года Николай перенес несколько операций. Все средства в семье направляются на лечение сына. Единственный кормилец в семье – отец. Он постоянно работает, но денег на многочисленные операции, которые необходимы для поддержания физического состояния парня, все равно не хватает. Дочь Нина сейчас учится в десятом классе и мечтает в будущем преподавать иностранный язык. Девочка очень скучает по родному дому и хочет снова обрести свое постоянное жилье.

Открытие фотовыставки запланировано на 19 сентября в 17:00 в информационно-выставочном центре «Бузок» по улице Сумская, 25 (правое крыло ХНАТОБа). Выставка будет работать до 28 сентября.

Как сообщалось ранее, в Харькове 302 переселенца, проживающие в модульном городке, находятся под угрозой выселения. Как отмечают правозащитники, это уже не первая попытка выселить переселенцев из модульного городка, ранее переселенцев информировали о необходимости освободить помещение из-за его аварийного состояния. Позже городской совет продлил срок проживания переселенцев в модульном городке до 1 октября. Пока о принудительном отселении людей речь не идет. Ситуацию с каждой семьей в городке обещают рассматривать отдельно.

Читайте также: