Звук и свист: Над автомобилями ОБСЕ произошел взрыв

Во время мониторинга ситуации у Донецкой фильтровальной станции над автомобилями наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошел взрыв. Об этом говорится в отчете Миссии.

«Находясь на западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях осуществлял мониторинг соблюдения режима прекращения огня для содействия обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), когда наблюдатели услышали 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии примерно 2–3 км к северо-северо-западу, за которым сразу последовал свистящий звук», – говорится в отчете .

Отмечается, что собираясь покинуть этот район, они слышали и видели 1 взрыв в воздухе примерно в 100 м над автомобилями.

Патруль СММ благополучно покинул район.