Много пешеходов: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Надежда: «10:11. На Артемовск на данный момент перед паспортным машин 10, на полиции пусто»;

Наталья: «10:40. На Горловке в Бахмут на полиции никого, на паспортном ДНР 5 машин. Давно такого не было»;

«ПингВин»: «11:06. Майорске в Горловку – 20»;

Елена: «11:55. На днр в сторону Артемовска, машин нет»;

I I: «13:28. Горловка: на выезд пусто. Пеших пол сетки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «10:37. Каргил в Донецк основная около 40 машин. Льготы машин 10»;

Андрей: «11:47. Проезжал в Донецк в 9:15. Каргил в сторону Курахова машин 80-90. Льгота около 40»;

Светлана: «11:48. Каргил из Донецка льгота 20, основная под мостом»;

Елена: «12:02. Каргил, очередь до конца посадки»;

Андрей: «12:27. Каргил из Донецка 54 + 13 льготы»;

Nik : «12:47. В сторону Донецка на Каргиле машин 60-70, движение слабое. Плюс половина льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «12:28. Я проехал Еленовку и Новотроицк за 40 минут. В 11.00 выехал от цирка, сейчас уже под Мариуполем»;

«Bad Плохой»: «12:35. Еленовка в Волноваху – 15 машин»;

Светлана: «13:12. Новотроицкое на Донецк сразу на проверку, пеших много»;

Сергей: «13:33. Мариуполь-Донецк сквозняком. Дольше вся очередь на полиции ДНР. Еленовка в Мариуполь 25 машин»;

Eric: «14:11. В 10:30 проезжал Еленовку» пусто в обе стороны».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лидия: «13:20. Сегодня в 9 и 10 часов на переходе ни кого, свободно в сторону Украины, ну а назад полный загон».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») на данный момент не сообщается.

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