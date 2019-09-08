В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена

Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Спартаке (Донецкая обл.) произошла детонация неразорвавшегося снаряда. Пострадали две мирных жительницы: одна погибла, вторая получила ранения. Об этом сообщает представитель «ДНР».

Отмечается, что снаряд сдетонировал во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке по ул. Центральная.

Одна из женщин 1961 г.р. от множественных осколочных ранений скончалась на месте, а вторая 1962 г.р. доставлена в больницу с ранением нижних конечностей.