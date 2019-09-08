В Краматорске задержали на взятке полковника пограничной службы (Фото)

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Краматорске задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что по предварительной информации начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн. Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Данный момент решается вопрос об объявлении задержанному сообщение о подозрении и избрание подполковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.