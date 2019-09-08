Украинский фильм «Атлантида» получил Венецианского льва

Украинский фильм «Атлантида» получил Венецианского льва

08.09.19 17:07dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Андрей Рымарук

Лента о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» получила награду, как лучший фильм в программе Венецианского кинонофестиваля «Горизонты». Об этом сообщает Госкино.

«В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов. Именно украинский фильм "Атлантида", события которого развиваются на Донбассе, вернувшемся в состав Украины – победил», – говорится в сообщении.

«"Атлантида" – фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении», – отметили в Госкино.

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