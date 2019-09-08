В Славянске во время фейерверка пони выбила ребенку зуб

7 сентября, во время празднования Дня города Славянска (Донецкая обл.) во время салюта пони сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщали его мама Марина Паркова в местной группе в соцсети.

«К сожалению праздник прошел не для всех удачно. Ситуация в том, что по моему 8-летнему ребенку протопталась пони. В момент салютов она испугалась и резко ломанулась, сбив с ног ребенка. Начала по нему скакать, слава Богу, что он не сильно пострадал, отделался испугом и ушибами, плюс потеря одного зуба ( молочного ). Водят этих пони несовершеннолетние дети, и, естественно, они не в силах их удержать», – написала она.

В своем посте она также сообщила, что в полиции не захотели принимать ее заявление. Правоохранители поинтересовались: собралась ли она писать заявление, в котором будет обвинять пони. Хотя она собиралась просить привлечь к ответственности владельца лошадки.

«В травматологии особо тоже неохотно стали принимать, зафиксировали только растяжение руки. Гематому на голове даже не осмотрели, зуб выбили – ну, ничего страшного – новый вырастет. Самое интересное, что хозяин этих лошадей видел всю эту картину, но даже не соизволил подойти и поинтересоваться все ли у нас в порядке, элементарно предложить какую-то помощь», - написала она.

Как сообщалось ранее, в Славянске (Донецкая обл.) 7 сентября спустя 6 лет в честь празднования Дня города впервые официально запустили салют.

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