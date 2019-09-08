На Донетчине можно побывать в «Парке Юрского периода» (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) отреставрировали фигуры динозавров, установленных на рекреационном участке. Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина на своей странице в Facebook.
Фигуры размещены на «Стоянке для туристического транспорта» рядом с экологической тропой «Клебан-Бык». «Если вы хотите оказаться в парке Юрского периода – приезжайте на локацию "Стоянка" парка "Клебан-Бык". Гарантируем: таких фото не будет больше ни у кого!», – написала Семенихина.
Она опубликовала фото, как выглядят фигуры сейчас:
Как сообщалось ранее, на территории «Клебан-Быка» было обнаружено редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины и Европейский Красный список, а позже в местности, прилегающей к региональному ландшафтному парку, была найдена маленькая семья сурков (байбаков). К сожалению, для этой местности это редкость.
Напомним, в Донецкой области региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык» становится популярным местом отдыха и экологического туризма.
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