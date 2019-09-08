День освобождения Донбасса: Фонд Бориса Колесникова отреставрировал мемориалы в Константиновке и пгт Удачное (Фото)

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова сегодня, 8 сентября, в 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, торжественно открыл отреставрированные памятники Второй мировой войны. Стараниями Фонда отремонтированы и восстановлены братская могила советских воинов Юго-Западного фронта в Константиновке и мемориал погибшим воинам в пгт Удачное Покровского района. Восстановление монументов проводится в рамках акции «Твоим освободителям, Донбасс!», которую Фонд реализует с мая 2018 года.

В день торжественного открытия возле отреставрированных памятников собрались представители благотворительного Фонда, члены сельского и городского советов, местные жители разных возрастов. Собравшиеся возложили цветы у подножия монументов, минутой молчания почтили память погибших в годы Второй мировой войны.

«Такие памятники народным героям есть в каждом населенном пункте Украины. Они напоминают о Великой Победе, народном единстве и мужестве, являются частью нашего исторического и духовного наследия, возможностью почтить память воинов, погибших при освобождении родного края. Сохранение мемориалов и обелисков говорит о зрелости общества. Уничтожая свидетельства народного подвига, можно лишиться гордости и любви к стране. Мы сделаем все возможное, чтобы память о воинах-освободителях Донбасса не угасла», — говорит Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

«Мой дед не вернулся с войны, и наша семья не знает, где он похоронен. Годы идут, сейчас я на несколько десятков лет старше, чем был мой дед. Если он лежит где-то в братской могиле, то я хочу, чтобы к ней приходили пускай и незнакомые мне люди. Сегодня, возле отремонтированного памятника, я говорю слова благодарности освободителям Донбасса, своему молодому деду, всем, кто пал в войне и защитил для нас мир. Спасибо Фонду Бориса Колесникова за сохранение мемориалов и памяти. Это очень важно для живых: помнить о павших в войне, чтобы ценить мир и каждый миг жизни», – рассказывает Ирина Ивановна, жительница Константиновки.

Напомним, с мая 2018 года Фонд отреставрировал 14 мемориальных комплексов и братских могил на Донбассе. Обновлен памятник воинам-освободителям в г. Константиновка. В Константиновском районе отреставрирован мемориальный комплекс «Родина-мать» в селе Александро-Шультино, а также братская могила советских воинов и памятник односельчанам в с. Веролюбовка. В поселке Яровая Лиманского района отремонтированы братская могила и обелиск односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Восстановлены братские могилы советских воинов в селах Знаменовка, Зеленый Брод, Малый Раздол, Дмитро-Дарьевка, Никольское Александровского района. В Марьинском районе отреставрированы памятник воинам-максимовцам, погибшим в Великую отечественную войну в селе Максимовка и мемориальный памятник «Родина-мать» в селе Елизаветовка. Проведены работы по восстановлению братской могилы советских военнопленных в с. Сергеевка Покровского района.