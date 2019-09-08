«Дорога жизни» и школа: Как продвигаются ремонты важных объектов на Донетчине (Фото)

В Донецкой области продвигаются работы по ремонту участка трассы «Запорожье – Мариуполь» и школы в поселке Никольское (до переименования Володарское). Об этом сегодня, 8 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так, глава области с рабочей поездкой посетил Никольский район. «Проверил, как продвигаются ремонты двух важных объектов: "дороги жизни" Запорожье-Мариуполь и Никольской школы. Что касается дороги, то существенных замечаний не имею – работы идут по графику, а по отдельным видам работ даже опережают его», – сообщил Кириленко.

Губернатор добавил, что по ремонту школы потребовал от подрядчиков ускорить работы по основному корпусу и пищеблоку. «Определили сроки. Их соблюдение проверю лично», – резюмировал Павел Кириленко.

Напомним, в Донецкой области участок трассы национального значения Н-08 от Мариуполя до Запорожья ремонтируют днем и ночью.

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