Дорога от КПВВ «Станица Луганская» до моста: Украинские специалисты укладывают асфальт (Фото)

Украинские специалисты продолжают расширять дорогу от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) до разрушенного моста, укладывают асфальт. Также продолжаются восстановительные работы вблизи моста через Северский Донец. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, вчера, 7 сентября, в 7:30 подрядная организация продолжила расширение дороги от КПВВ до разрушенного моста. Работали 24 человека. Был выбран лишний грунт с правой обочины, которая сразу засыпалась новым щебнем. Левую обочину дороги они полностью подготовили для укладки первого слоя асфальта.

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) занимались очисткой левой обочины дороги от взрывоопасных предметов.

Одно из пиротехнических подразделений ГСЧС продолжило проверку местности возле разрушенного моста. Однако за 125 метров от взлома моста работы были остановлены, так как от офицера СЦКК через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны «ЛНР» на выполнение украинским пиротехническим подразделением работ непосредственно у моста.

Сегодня также не состоялись соответствующие работы. Со стороны «ЛНР» в очередной раз не последовало гарантий безопасности.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

На днях украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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