ДТП в Донецке: «Ланос» столкнулся с грузовиком (Фото)

Сегодня, 8 сентября, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП: на ул. Одинцова (Дурная балка) «Ланос» столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. Об этом сообщается в социальных сетях.

Очевидцы опубликовали фото последствий ДТП.

Также они утверждают, что водитель «Ланоса» был в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения.

«Водитель "Ланоса" с многочисленными ушибами проходит медицинское освидетельствование. Скорее всего, выехал на встречку», – написал очевидец Дмтрий.

Как сообщалось ранее, 7 сентября у временно неподконтрольной украинскому правительству Амвросиевки фура врезалась в легковушку. Погибло 5 человек, среди них головалый ребенок.

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