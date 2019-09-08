Более 45% расходов украинцев приходится на продукты питания, – Госстат

На продукты питания приходится более 45% расходов украинцев. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни украинских домохозяйств, опубликованные Госслужбой статистики.

Согласно данным исследования, 45,6% расходов приходится на продовольственные товары и питание вне дома, 31,1% – на непродовольственные товары, 14,1% – на оплату услуг, 1,2% – на личное подсобное хозяйство, 8% составляют другие расходы.

В среднем одно домохозяйство тратит на продукты питания и безалкогольные напитки 3593 грн в месяц, на алкоголь – 104 грн, на табачные изделия – 180 грн, на одежду и обувь – 468 грн.

На коммунальные услуги украинцы тратят в среднем 1867 грн с домохозяйства.

В рамках исследования в первом квартале 2019 года было обследовано 8446 домохозяйств.