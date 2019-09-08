РФ будет держать Цемаха подальше от следствия и суда, – родственники погибших в катастрофе MH17

Член правления фонда «Авиакатастрофа» Пит Плуг разочарован передачей члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха России. Об этом он сообщил «Укринформу».

«Мы (родственники жертв трагедии – прим.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах – подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах – не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы (JIT) и судебного рассмотрения», – сказал он.

По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

«Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо», – подчеркнул Плуг.

Голландец Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Он также является членом правления нидерландского фонда «Авиакатастрофа» родственников жертв трагедии (из 298 196 погибших были гражданами Нидерландов).

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене.Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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