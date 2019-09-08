Сбил на переходе: На Донетчине в ДТП пострадали двое мужчин, один погиб на месте

В Краматорске (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на пешеходном переходе пострадали двое мужчин. Один из них скончался на месте, второй с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, авария произошла вчера, 7 сентября, около 22:00. «Правоохранителями установлено, что водитель автомобиля "Москвич", двигаясь по бульвару Краматорскому, совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии один из мужчин погиб, другой получил тяжелые травмы и находится в больнице», – говорится в сообщении.

Полиция проверяет обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, в Донецкой области с начала года в ДТП погибли 52 человека, 660 были травмированы.

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