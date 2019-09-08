Москалькова предлагает Украине заключить соглашение о прекращении преследования возвращенных лиц

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена РФ.

По словам Москальковой, состоявшийся вчера обмен удерживаемыми гражданами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по «деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на Юго-Востоке Украины».

«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», – говорится в заявлении.

Российский омбудсмен также добавила, что «важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами».

Напомним, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене.Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

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