Ее можно даже есть: Жители Мариуполя обсыпали друг друга краской (Фото)

В воскресенье, 8 сентября, в Мариуполе прошел «Фестиваль красок Холи». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», мероприятие было организовано молодыми предпринимателями из Черниговской области, которые уже второй раз в этом году устраивают подобное шоу в столице Приазовья.

В битве разноцветными красками приняли участие десятки людей – не только подростки, но и взрослые.

Как рассказали организаторы мероприятия, «Холи» или «Фестиваль красок» пришел в Украину из Индии. «Это – индийский народный праздник, который ежегодно проводится в Индии в честь прихода весны, символизируя изгнание зла и возрождение жизни. Однако мы, устраивая такие мероприятия, думаем не об Индии и не о том, какую смысловую нагрузку несет этот фестиваль у индусов. Для нас очень важно то, что мы можем "расцветить" будни нашим землякам, украинцам, привнести в их жизнь радость и смех», – рассказал «Донецким новостям» соорганизатор Станислав.

Он заверил, что краски, которыми безжалостно осыпали друг друга дети и взрослые, совершенно безвредны, поскольку готовятся из кукурузного крахмала и пищевых красителей. Они легко смываются и легко отстирываются. «Даже, если белая футболка станет сиять всеми цветами радуги – это не страшно. Она отстирается без всякого труда. Если же такая краска попадет, к примеру, в глаза, то конечно, будет немного неприятно, как если бы в глаза попала мука, но достаточно просто промыть глаза водой, и все будет в порядке. Эту краску даже можно есть. Подростки часто берут ее в рот и потом показывают друг другу раскрашенные языки», – сообщил Станислав.

Организаторы рассказали, что в основном с головы до ног любят осыпать себя и друг друга яркими красками подростки возрастом 14-15 лет, но нередко участие в празднике принимают и более взрослые люди, и молодые родители с малышами. К примеру, недавно в Краматорске в фестивале красок был замечен рекордно юный участник – трехмесячный малыш.