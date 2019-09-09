Пенсии «неконтролируемым»: Новое правительство обещает…

Буквально пару дней назад новая министр по делам ветеранов, а также временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Оксана Коляда сделала весьма примечательное заявление, которое многим показалось знаковым. Касалось оно выплаты пенсий жителям неконтролируемых Украиной территорий.

«Мы говорили с достаточным количеством экспертов о том, что главная проблема – привязка выплат (социальных и пенсионных, – авт.) к справке ВПЛ. Она заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда (на контролируемую Украиной территорию, – авт.) для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди. Это – серьезная проблема. Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, Которые, даже учитывая болезни, не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы…», – заявила она.

Подобное заявление министра даже родило определенную волну эйфории среди некоторых переселенцев и жителей неконтролируемых Украиной территорий. Первые увидели за этим долгожданную возможность избавиться наконец от справки ВПЛ как обязательного условия получения пенсии и социальных выплат, вторые – возможность вообще получить хоть какие-то украинские пенсионные выплаты.

Но насколько обоснованы подобные надежды? Весь прошлый опыт подсказывает, что не слишком…

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Несколько дней назад уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову с призывом внеочередного рассмотрения законопроектов по установлению или восстановлению нарушенных прав граждан Украины, зарегистрированных предыдущим созывом Верховной Рады. Прежде всего речь шла о «восстановлении прав на получение пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории».

Нельзя сказать, что в этом обращении украинского омбудсмена прозвучало что-то принципиально новое. Тема выплаты украинской пенсии жителям неконтролируемых Украиной территорий так или иначе звучит практически постоянно.

К примеру, в июле нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский получил письмо от международной правозащитной организации Human Rights Watch, в котором выплата пенсий жителям неконтролируемых территорий была одним из ключевых моментов.

«Перед правительством Украины стоит серьезная задача предоставления социальных льгот украинцам, проживающим в неподконтрольных районах Донбасса. Нынешние условия получения пенсии, в частности, предусматривают необходимость регистрации как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и необходимость не менее чем 1 раз в 60 дней пересекать линию соприкосновения. Существующая политика, регулирующая права собственности украинцев, проживающих в этих районах, является дискриминационной и ее необходимо изменить. Необходимо рассмотреть альтернативы, которые позволили бы пенсионерам минимизировать поездки через линию соприкосновения», – прокомментировала письмо заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

В подобном обращении международных правозащитных структур к правительству и президенту Украины по поводу необходимости организовать выплаты пенсий и социальных выплат жителям неконтролируемы территорий также нет ничего необычного. За последние годы таких обращений было великое множество.

Так, некоторое время назад заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун говорила о необходимости обеспечить жителям неконтролируемых территорий доступ к социальным выплатам наравне с другими гражданами Украины.

Ныне отозванный посол США в Украине Мари Йованович также заявляла о необходимости прекращения дискриминации и возобновления выплат жителям неконтролируемых территорий. С ней соглашался спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Посол Евросоюза Ян Томбинский еще в 2016-м заявил, что «все, кто имеет право получать пенсии и социальные выплаты, в т. ч. и жители неконтролируемых территорий, должны непременно их получать». Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан написал целое послание украинскому правительству с аналогичными тезисами. А Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2016 года даже приняла соответствующую резолюцию по этому поводу. И т.д. и т.п.

Никакой возможности нет

В общем и целом, все это было как горохом об стену. Позиция украинского правительства по данному вопросу последние несколько лет была непоколебимой и бескомпромиссной.

В последний раз ее выразил теперь уже экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Вадим Черныш. «Выплачивать украинские пенсии на временно неподконтрольных украинской власти территориях до возвращения этих территорий под контроль украинской власти – невозможно. Банков нет и их восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно», – сообщил он 2 месяца назад, добавив, что ко всему прочему добавляется и проблема уплаты налогов…

Самые наблюдательные очень скоро заметили, что аргументы украинского правительства почему-то не слишком убеждают международные организации. Так, еще в начале 2017 года в XVIII докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось: «Несмотря на многочисленные консультации на разных уровнях, правительство Украины все еще не решило вопрос выплаты пенсий всем гражданам, имеющим на это право. По меньшей мере, 160 тысяч пенсионеров, проживающих на территории, контролируемой вооруженными группами, не получали пенсий в период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года…».

А в конце прошлого года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер и вовсе заявила: «Международным организациям непонятна позиция украинского правительства в вопросе упрощения процедуры получения пенсий жителями неподконтрольных территорий Донбасса. Почему мы не можем увидеть упрощения политики?».

Потому, что желания тоже нет

Украинские правозащитники также быстро заметили странности позиции правительства Владимира Гройсмана по данному вопросу. «Международные организации, которые принимают участие в Минских переговорах, и дипломаты неоднократно говорили о том, что с того момента, как этот пенсионный вопрос был вынесен на Минские переговоры, он законсервирован. Не решать его в пользу граждан стало какой-то принципиальной позицией для украинского правительства», – заявила в апреле нынешнего года координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

В правительстве вскоре с такой оценкой согласились. «Украина никоим образом не имеет возможности и желания выплачивать пенсии на оккупированных территориях», – сообщил в мае нынешнего года тогдашний заместитель главы МинВОТ Георгий Тука. Вскоре он подробно объяснил, что именно имел в виду под словами «не имеет желания».

По его словам, Международный Комитет Красного Креста (МККК) уже давно согласился посодействовать в вопросе получения пенсий жителями временно неконтролируемых Украиной территорий, которые не могут выезжать на подконтрольную территорию.

«Мы также готовы к конкретным действиям. Но с центральным органом, который отвечает за этот механизм – Пенсионным фондом – так и не удалось найти взаимопонимания. Более того, практически везде через СМИ нам пытаются вдолбить, что Красный Крест сам отказывается и что это невозможно», – резюмировал он.

Пусть платит оккупант

После этого официальные лица вынуждены были приоткрыть завесу тайны над пенсионным вопросом и стало известно, что пенсионные выплаты жителям неконтролируемых Украиной территорий блокируют Министерство труда и социальной политики, Министерство финансов и сам Пенсионный фонд. Причина? Она иногда звучала в словах чиновников, когда им изменяло хладнокровие.

Так заместитель министра труда и социальной политики Николай Шамбир заявил, что если законопроект, позволяющий получать пенсии жителям неконтролируемых территорий будет принят, то нужно будет платить пенсии и Януковичу с Азаровым. А в сентябре 2016 года тогдашний министр труда и социальной политики Андрей Рева выдал свое знаменитое: «Если боевики будут получать украинские пенсии и социальные выплаты, то грош цена нашему государству Украина». Ему принадлежит и другое знаменитое высказывание: «Рада признала Россию оккупантом. А согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть…».

Отсюда легко вытекала и позиция правительства в отношении согласия Красного Креста помочь Украине с выплатами пенсий на неконтролируемой ею территории. Если правительство не хочет платить эти пенсии в принципе, то зачем ему позволять кому-то организовывать эти выплаты? Популярности прежнему правительству это, естественно, не добавляло. Со всеми вытекающими политическими последствиями…

Было сказано, но будет ли сделано?

«И новоизбранный президент Владимир Зеленский, и новое правительство неоднократно акцентировали на том, что политика по отношению к оккупированным территориям будет меняться, и основным тезисом этой политики должно стать изменение отношения украинского правительства и государства к гражданам, которые вынуждено остались проживать на оккупированных территориях…», – заявила пару дней назад Дарина Толкач.

В этой связи последнее заявление главы МинВВОТ Оксаны Коляды о поиске механизма решения проблемы выплат жителям неконтролируемых территорий настраивает на оптимизм. Но.

Чиновники предыдущего правительства также вполне убедительно рассказывали о поисках подобных механизмов, и как показывает ситуация с МККК, даже успешно их находили.

Вот только жителям неконтролируемых Украиной территорий в итоге это не слишком сильно помогло. Что будет на этот раз? Пока сказать сложно…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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