В «ЛНР»: Россиянин показал цены на одежду в Луганске (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на Центральном рынке можно приобрести одежду. О ценах рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший рынок в Луганске.

Так, на рынке можно купить:

курточки зимние для взрослых – 1,8-2 тыс. руб. (грн по местному курсу на 10.09.2019);

подростковые теплые курточки – 1-1,5 тыс. руб. (грн);

ветровки мужские – 1 тыс. руб. (грн);

футболки женские – 400 руб. (грн);

футболки мужские – от 400 руб. (грн);

брюки женские – 1,1 тыс. руб. (грн).

Стоимость мужских рубашек стартует от 450 руб. (грн), есть модели с длинным и коротким рукавом, строгие и повседневные, белые и цветные.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube