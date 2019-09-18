Бар, водоем рядом, музыка играет: Россиянин рассказал об особенностях отдыха в «ЛНР» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области на Успенском водохранилище работает база отдыха. Как отдыхающие проводят там время, показал гражданин России Сергей Борисов, посетивший базу отдыха.

Поездка на «курорт ЛНР» состоялась в начале сентября. По словам Борисова, точкой отправления стал ж/д вокзал, который «теперь выполняет функции еще и автовокзала». Мужчина сел в автобус, стоимость поездки – 30 руб. (грн по местному курсу на 18.09.2019), ехать примерно час.

«Хочу рассказать о междугороднем сообщении в Луганске. Чем-то оно мне напомнило Африку. Когда-то я был в Уганде, переезжал из одного небольшого населенного пункта в другой. Там надо прибыть в назначенное время, на которое запланировано отправление автобуса. Но то, что автобус отправится именно в это время, это далеко не факт. Автобус отправляется только тогда, когда заполнится полностью», – рассказал он.

«Когда ждешь свой автобус, и диспетчер объявляет о его отправлении, а его на платформе даже и не было, становится не очень приятно. Мало того, дождавшись следующего автобуса, ты со своим билетом пытаешься в него сесть, а водитель отказывается тебя брать. После чего приходится идти к диспетчеру, чтобы эту ситуацию разрулить», – добавил россиянин.

Автобусом он добрался на базу отдыха «Крым» на Успенском водохранилище. «Курортом это можно назвать условно, скорее, это база отдыха, которая раньше называлась Маями, но ее переименовали в Крым», – отметил Борисов.

Вход на территорию платный, 100 руб. (грн) с человека. На территории – волейбольная площадка, беседки в тени деревьев, детская площадка, детские развлечения, батуты, кафе-бар.

«Первые блюда начинаются от 130 руб., салаты от 50 руб., гарнир тоже от 50 руб. Мясо – ну, например, крыло куриное – от 60 руб. Итого здесь можно плотно пообедать на 290 руб.», – рассказал Борисов о ценах в кафе.

Есть и спиртное: россиянин привел в пример коньяк – бутылка обойдется в 800 руб.

Пляж небольшой, он благоустроен: имеются в том числе большой широкий навес, лежаки для отдыхающих, установлены урны. Рядом находятся беседки, которые можно арендовать за 500 руб. и за 1 тыс. руб. При этом в первые беседки можно брать свои продукты, во вторых – продукты и алкоголь только из бара. «Здесь также можно снять домики – за 1 тыс. руб.», – рассказал Борисов.

Домики расположены прямо рядом с водохранилищем, буквально в 20-50 метрах от воды.

Россиянин сообщил, что беседки снимает преимущественно молодежь, компаниями, и весело проводит время. «Бар есть, водоем рядом, музыка играет – что еще нужно для веселья», – сказал он.

В 18:00 с базы отдыха идет последний автобус в Луганск. «Подытожим. Конечно, Успенское водохранилище и база отдыха – далеко не курорт. В то же время, это неплохое место, чтобы отдохнуть в выходные после трудовых будней. Все условия здесь есть, можно даже остаться с ночевкой», – резюмировал россиянин.