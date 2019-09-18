Бар, водоем рядом, музыка играет: Россиянин рассказал об особенностях отдыха в «ЛНР» (Фото)

Бар, водоем рядом, музыка играет: Россиянин рассказал об особенностях отдыха в «ЛНР» (Фото)

18.09.19 09:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области на Успенском водохранилище работает база отдыха. Как отдыхающие проводят там время, показал гражданин России Сергей Борисов, посетивший базу отдыха.

Поездка на «курорт ЛНР» состоялась в начале сентября. По словам Борисова, точкой отправления стал ж/д вокзал, который «теперь выполняет функции еще и автовокзала». Мужчина сел в автобус, стоимость поездки – 30 руб. (грн по местному курсу на 18.09.2019), ехать примерно час.

«Хочу рассказать о междугороднем сообщении в Луганске. Чем-то оно мне напомнило Африку. Когда-то я был в Уганде, переезжал из одного небольшого населенного пункта в другой. Там надо прибыть в назначенное время, на которое запланировано отправление автобуса. Но то, что автобус отправится именно в это время, это далеко не факт. Автобус отправляется только тогда, когда заполнится полностью», – рассказал он.

«Когда ждешь свой автобус, и диспетчер объявляет о его отправлении, а его на платформе даже и не было, становится не очень приятно. Мало того, дождавшись следующего автобуса, ты со своим билетом пытаешься в него сесть, а водитель отказывается тебя брать. После чего приходится идти к диспетчеру, чтобы эту ситуацию разрулить», – добавил россиянин.

Автобусом он добрался на базу отдыха «Крым» на Успенском водохранилище. «Курортом это можно назвать условно, скорее, это база отдыха, которая раньше называлась Маями, но ее переименовали в Крым», – отметил Борисов.

Вход на территорию платный, 100 руб. (грн) с человека. На территории – волейбольная площадка, беседки в тени деревьев, детская площадка, детские развлечения, батуты, кафе-бар.

«Первые блюда начинаются от 130 руб., салаты от 50 руб., гарнир тоже от 50 руб. Мясо – ну, например, крыло куриное – от 60 руб.  Итого здесь можно плотно пообедать на 290 руб.», – рассказал Борисов о ценах в кафе.

Есть и спиртное: россиянин привел в пример коньяк – бутылка обойдется в 800 руб.

Пляж небольшой, он благоустроен: имеются в том числе большой широкий навес, лежаки для отдыхающих, установлены урны. Рядом находятся беседки, которые можно арендовать за 500 руб. и за 1 тыс. руб. При этом в первые беседки можно брать свои продукты, во вторых – продукты и алкоголь только из бара. «Здесь также можно снять домики – за 1 тыс. руб.», – рассказал Борисов.

Домики расположены прямо рядом с водохранилищем, буквально в 20-50 метрах от воды.

Россиянин сообщил, что беседки снимает преимущественно молодежь, компаниями, и весело проводит время. «Бар есть, водоем рядом, музыка играет – что еще нужно для веселья», – сказал он.

В 18:00 с базы отдыха идет последний автобус в Луганск. «Подытожим. Конечно, Успенское водохранилище и база отдыха – далеко не курорт. В то же время, это неплохое место, чтобы отдохнуть в выходные после трудовых будней. Все условия здесь есть, можно даже остаться с ночевкой», – резюмировал россиянин.

Комментарии