Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока августа

Полузащитник ФК «Шахтер» Марлос стал лучшим игроком клуба в августе. Традиционно игрока месяца выбирали болельщики в социальных сетях клуба. Всего в определении лучшего приняли участие 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба «горняков».

Марлос получил 3 919 голосов. На втором месте при поддержке 1 773 болельщиков расположился Тайсон, а третье место занял Тете (1 308).

В августе Марлос в 4 матчах за «Шахтер» забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.

Как сообщалось ранее, Марлос вошел в топ-15 бомбардиров за всю историю «Шахтера», обойдя Факундо Феррейру.