Зачем Украине переговоры о Донбассе в Минске, – мнение

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не решают глобальных проблем. Такое мнение высказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

«Минская переговорная площадка нужна Украине, по сути, для решения остро стоящих гуманитарных вопросов. Например, восстановление мобильной связи, ремонт станций подачи воды», – считает она.

По ее мнению, для того, чтобы решать принципиально важные политические вопросы, нужен Нормандский формат, а глобальные вопросы безопасности на Донбассе можно решать с участием Америки – в частности при участии в переговорах спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.

«В Минске обсуждать безопасность уже, как мы видим, бессмысленно 5 лет, потому что каждый день мы видим в сводках обстрелы, а первый пункт Минских соглашений у нас – всестороннее, всеобъемлющее прекращение огня, без которого мы дальше двигаться не можем ни по какому из пунктов», – отмечает Кучеренко.

Эксперт уверена, что ни один из пунктов Минских соглашений не был выполнен прежде всего потому, что в самом тексте документа заложена очень большая ошибка, которая ведет Украину к тупику в переговорном процессе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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