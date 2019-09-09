Зеленский обговорил с Путиным встречу в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в Нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны в субботу, 7 сентября.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений. При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», – заявили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле также сообщили, что в ходе «обмена мнениями относительно перспектив организации саммита Нормандской четверки президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего Минского Комплекса мер».

«Условлено о дальнейших контактах», – отметили в Кремле.

Напомним, в субботу, 7 сентября, в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.

Читайте также: