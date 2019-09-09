Ситуация в пунктах пропуска утром 9 сентября: Проезда ожидали 255 авто

Сегодня утром, 9 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,3 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7285 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6530 человек и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5720 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2815 человек и 695 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8905 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap»: «7:47. Майорск в Донецк: сразу на проверку»;

«Sharap»: «7:56. Майорск: перед "нулевым" в Украину машин 30-40, пеших 200-250»;

«Sharap»: «8:04. Перед таможней в Никитовке в сторону Донецка ровно 22 машины».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «4:56. "Каргилл" на 4:55, общая до начала моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «7:12. Еленовка в Украину: общая от первого туалета, льготной нет, движение бодрое»;

Gennadiy: «7:48. Еленовка в Украину: 25 авто, льготы нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.