В Донецке показали, что на полках в торговом центре (Фото)

На окраине неподконтрольного украинской власти Донецка работает торговый центр «Сигмаленд» (бывший гипермаркет «Ашан»). Какие товары сегодня выставлены на полках этого магазина, и сколько они стоят, показал местный блогер «Виконста».

В частности, дончанин показал холодильники с сырами. «450-480 руб. (172-183 грн по местному курсу на 12.09.2019 – ред.) – различная цена», – озвучил стоимость «Виконста».

Также он прошелся по рядам с молочной продукцией.

В «Сигмаленде» продают:

молоко (0,9 л, 2,5%, в бутылке) – 82 руб. (31 грн);

йогурт – 40-60 руб. (15-23 грн);

сметана – от 34 руб. (13 грн);

кефир (1 л, 2,5%) – 60 руб. (23 грн).

На полках есть и большой выбор соусов, кетчупов, майонезов. Кроме того, в магазине проходила дегустация кетчупов и соусов от донецкого производителя.

Житель Донецка также показал стоимость муки, сахара и круп (цена за 1 кг):

сахар – 41 руб. (16 грн);

мука (высший сорт) – 43 руб. (16 грн);

гречка – 48 руб. (18 грн);

манная крупа – 32 руб. (12 грн);

горох – 24 руб. (9 грн);

пшеничная крупа – 23 руб. (9 грн);

ячневая крупа – 24 руб. (9 грн).

Напомним, ранее дончанин рассказал, сколько стоят в «Сигмаленде» конфеты, овощи, фрукты, а также напитки и колбасные изделия. Кроме того, были озвучены цены на алкоголь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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